Función Pública investiga contratos sin licitación en administración de Osorio Chong

Villahermosa, Tabasco.- Una mujer se encontraba realizando ejercicio en el parque La Pólvora, en Villahermosa, Tabasco, cuando un hombre le agarró un glúteo.

“Casualmente estaba todo solo, no había nadie, te acercaste a mí cuando yo ni siquiera te volteé a ver, yo venía en mi rollo de hacer ejercicio (…) me apretaste la nalga y yo todavía te dije ‘maldito estúpido, ¿por qué me haces eso?», expresó la víctima.

De acuerdo con el relato, el sujeto habría intentado huir, pero solicitó ayuda de policías del parque. La mujer le dijo que lo denunciaría ante la Fiscalía, porque no iba a permitir que vuelva a violentar a otras mujeres

El hombre aceptó que la acoso sexualmente, se arrodilló, le pidió que no lo denunciara y disculpas; además le aseguró que era la primera vez que violentaba sexualmente a una mujer.

El hombre fue identificado como Edgar y fue detenido luego de que la mujer solicitó auxilio de los policías por acoso sexual. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco con la carpeta de investigación CI-FGEN-177/2021

Con información de SDPnoticias