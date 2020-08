Funcionario que abuso de niña menor de 10 años en Puerto Vallarta no ser{a procesado por el delito de corrupción de menores.

A pesar de que el funcionario de la Policía Municipal de Puerto Vallarta fue sorprendido por oficiales en pleno abuso. Con la niña menor de 10 años desnuda dentro de su auto, este no será procesado.

El funcionario podrá salir libre con medidas cautelares tras haber sido emitida la decisión del juez.

El Juez dijo entonces que el acusado funcionario que abuso de la niña ya está vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil.

Fue este 14 de agosto cuando el Juez que estaba a cargo del caso por el abuso sexual a la menor dictaminó su sentencia y decidió que el funcionario que abuso de la niña no sería procesado.

El Juez declaró que no habría procesamiento debido a que no hubo placer de parte del acusado dentro del acto.

El día viernes 14 de agosto, el juez; Jorge Luis Solís Aranda rechazó la vinculación a proceso de Luis Alonso por el delito de corrupción de menores.

Que el Código Penal define como “la iniciación o práctica de la actividad sexual”, con castigo de cuatro a siete años de cárcel. Cuando el agresor se valga de alguna situación como tener poder o ser funcionario público.

Por lo que Sandra Quiñones; Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. (Cladem) en Vallarta, dijo lo siguiente.

“Yo me sorprendí, me quedaba muy claro que iba a ser complicado que el juez vinculara a proceso. Lo que nunca me esperé fueron los argumentos que dio, machistas, sexistas, imponiendo la carga en la víctima, en la niña, no en el agresor. Yo esperaba que fundara de manera jurídica esta negativa, no de una manera machista, prejuiciosa, sesgada como lo hizo”