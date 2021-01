Gracias a buena relación con otros países es que nos han llegado vacunas contra COVID-19: AMLO

Nayarit. – Por medio de redes sociales se dio a conocer el caso de un presunto camillero que labora en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual tomó la decisión de renunciar a su puesto y quemar su uniforme en manera de protesta al no revivir la vacuna contra covod renunció a su puesto y quemó su uniforme de trabajo en protesta por no recibir la vacuna contra el Covid-19.

Tras ocho años de laborar en una clínica del estado de Nayarit, el supuesto trabajador sanitario comentó que pese a formar parte de la primera línea de batalla frente al coronavirus, la vacuna fue destinada a personal detrás de escritorio y familias de sindicalizados.

“Me quito la camisa porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador. Hoy me digno y me duele demasiado lo que voy a hacer, porque es algo que quiero, que hago con amor”, mencionó mientras se quitaba el uniforme y lo rociaba con gasolina para prenderle fuego.