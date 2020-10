Huracán “Delta” recupera fuerza tras dejar México. La madrugada de este jueves el huracán “Delta” recuperó al pasar a categoría 2 de la escala Saffir-Simpson (de 5) mientras se acerca a Estados Unidos tras cruzar la península de Yucatán.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, a las 06H00 GMt el meteoro se encontraba a 780 kilómetros de Luisiana, registraba vientos máximos sostenidos de 150 km/h y se desplazaba a 28km/h sobre el Golfo de México.

Se pronóstica que “Delta” se fortalezca para “convertirse nuevamente en un huracán mayor la noche del jueves o la madrugada del viernes”, aunque perderá fuerza al acercarse a tierra.

Distintas localidades del sur de Estados Unidos han sido declaradas en alerta.

Significant flash flooding and minor to moderate river flooding are likely in parts of Louisiana Friday and Saturday, with additional flooding in portions of the central Gulf Coast into the Lower Mississippi Valley. Get more local weather info at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/HflwJ3CgAv

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020