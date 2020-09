Investigación Cihuahua: Al menos 13 elementos de Guardia Nacional.

En Chihuahua, al menos 13 elementos de la Guardia Nacional serán investigados por la agresión que sufrió una pareja el pasado martes tras participar, junto a miles de ejidatarios, en un movimiento para liberar la presa La Boquilla, misma que inicialmente era custodiada por dicha autoridad.

El análisis sobre el personal de la Guardia Nacional fue confirmado este jueves por el propio gobernador de Chihuahua, Javier Corral, durante una conferencia de prensa, quien resaltó el trabajo coordinado con la autoridad federal:

“Yo he estado en contacto con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública; me comentó que por instrucción del presidente de la República se ponían a disposición del Ministerio Público toda la información que ellos recabaran. Le pedí que nos presentaran ya a los elementos, me dijo que no habría ningún inconveniente en presentarlo, en entregárnoslos. Hemos identificado a 13 elementos, tenemos asegurados los vehículos, las armas.”