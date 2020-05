Investigación contra Ana Guevara está abierta: AMLO

Investigación contra Ana Guevara está abierta. En conferencia de prensa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió evitar hacer juicios y esperar los resultados de las investigaciones que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) ante las denuncias que se han presentado en contra de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara.

“Lo que corresponde a Ana, igual, se investiga, no se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas porque si no afectamos a las personas”, apuntó.