Jaime Cárdenas no quiso combatir corrupción: López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción.

“Era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. El que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada”.