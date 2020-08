Javier Duarte niega señalamientos de Emilio Lozoya

Javier Duarte niega acusaciones de Emilio Lozoya. El exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó haber regalado un Ferrari al ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tal como lo señaló al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fue a través de su cuenta de Twitter el exmandatario estatal, Javier Duarte de Ochoa, negó los señalamientos que realizó Emilio Lozoya en su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex mandatario veracruzano escribió que él en su vida se ha subido a un automóvil de esa marca italiana y menos lo ha regalado.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.