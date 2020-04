La actriz Paty Navidad quiere grabar en hospitales y desenmascarar al covid-19. Leer en las redes sociales el nombre de Paty Navidad se ha vuelto un sinónimo de “entretenimiento”, y en esta ocasión su tweet sobre la supuesta “conspiración” sobre el covid-19 o coronavirus no es la excepeción.

Salgamos a grabar hospitales, cada quien el que tenga cerca, no avisemos hora ni día, si es verdad colaboremos y ayudemos, si es mentira, expongámoslo, las dudas sólo se quitarán de esa manera, si están llenos es importante checar que sean reales los diagnósticos de Covid. Va? 👍🏻

La actriz sinaloense publicó un mensaje en su cuenta oficial de Tweeter, mostrando su incredulidad respecto a la veracidad del covid-19, e invitó a sus seguidores y ajenos a visitar hospitales para corroborarlo o desmentirlo, “el “Coronavirus” ha existido siempre, como muchos virus, bacterias” comenta.

Cabe señalar que toda la información que se ha hecho presente en medios de comunicación oficiales por parte de la Secretaria de Salud es, aquí y en el resto del mundo, la autorizada para evitar la desinformación y la mala praxis en cuanto al cuidado, prevención y acciones para dar frente al covid-19. Las medidas de sanidad que se han seguido en México son similares a las que otros países han implementado, y se invita a la sociedad en general que tomen sus precauciones al respecto para evitar que se propague el contagio, sobre todo en las personas que son más propensas a enfermarse como: adultos mayores, gente con diabetes, obesidad, hipertensión o alguna enfermedad respiratoria, incluidas aquellas que sufren de alguna alergia.

Se enojan y agreden porque opino sobre el coronavirus y dicen, que no debería estar en mi casa, que vaya a los hospitales para que me infecte y enferme, etc. Acto seguido, les invito a que vayamos a los hospitales a corroborar o ayudar y también les molesta. Quien los entiende?🤷🏼‍♀️

