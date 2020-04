Lanzan huevos a enfermero del IMSS. Un joven enfermero fue agredido por sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes arrojaron huevos para después darse a la fuga, esto en Yucatán.

Es así como siguen en aumento las agresiones a personal médico y de enfermería en México. La historia fue compartida en redes sociales por la víctima, identificado como Rafael Ramírez Morales, quien detalló que los hechos ocurrieron a las 7:40 horas el sábado pasado cuando salía de su casa para ir a trabajar. Refael explicó que la situación le generó bastante impotencia pues tachó la acción como algo “cobarde”.

“Me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban en medio de carcajadas”, narró.

Rafael dijo sentirse decepcionado por la poca empatía de las personas por el personal médico que día a día se hace frente a la contingencia por covid-19 en el país.

“¿Es está la forma en la que nos alientan para seguir trabajando?”, publicó.

Al respecto, compartió junto con una tira cómica en redes sociales:

“Soy Rafael Ramírez, soy enfermero del IMSS Yucatán, el día de ayer por la noche alrededor de las 7:40 pm. mientras esperaba mi transporte, dos sujetos en moto me tiraron UN HUEVO en el uniforme, pensé que esta clase de cosas no pasaban en nuestra ciudad, me sentí impotente al no poder hacer nada, mientras ellos se retiraban a carcajadas… La acción fue la de un cobarde y es increíble que tengamos que soportar esta clase de agresión o humillación por parte de gente tan ignorante, ¡Entiende! que somos nosotros los profesionales de la salud, que día a día damos la mejor cara para atender a tu familia enferma y lo hacemos como nos gustaría que atendieran a la nuestra, y que somos nosotros los que en estos momentos estamos haciéndole frente a esta contingencia y me pregunto si, ¿es está la forma en la que nos alientan para seguir trabajando?, ¿es esa la forma de mostrar un poco de empatia? No estoy molesto amigos, ESTOY MUY TRISTE al ver que la sociedad en la que vivimos nos trata como si nosotros hiciéramos mal las cosas,

¡No lo merecemos! ¿Tengo miedo de ir a trabajar? ¡CLARO QUE LO TENGO!”