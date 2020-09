López-Gatell acusó sabotaje al plan Covid-19 de Gobierno

López-Gatell acusó sabotaje al plan Covid-19 que el Gobierno ha implementado asegurando que hay grupos que están confabulados para esto.

El Subsecretario de Salud aseguró que son grupos de políticos, economistas y medios de comunicación los que han buscado sabotear el esfuerzo que se ha hecho.

También llegó a afirmar que si pudiera cambiar las cosas y el tiempo, si haría determinados cambios en cuanto al manejo de la pandemia.

El funcionario de la Secretaría de Salud; Loópez-Gatell acusó de sabotaje al plan Covid-19 a estos grupos luego de su informe.

También te puede interesar: López-Gatell niega Vacuna rusa en México: No hay acuerdo alguno

López-Gatell acuso de sabotaje al plan de Covid-19 a grupos específicos entre ellos economistas, políticos y medios de comunicación.

Además de esto subsecretario de Salud recalcó que fue muy “optimista” con respecto a dar a conocer modelos matemáticos de proyección de la pandemia.

La palabras del Subsecretario de Salud respecto al tema fueron:

Con respecto a que si pudiera hacer las cosas nuevamente de mejor manera dijo:

Sin embargo, no han estado dispuestos a trabajar con visión de país y mantenernos en la esfera técnica. De manera inocente pensé que habría generosidad humana, pero se han pasado saboteando el esfuerzo del gobierno y la sociedad para controlar la pandemia”

Así es como López-Gatell acusó de sabotaje a los grupos mencionados, pues además declara que no han actuado conforme a los requerimientos.

“Dijimos lo que pasaría sí y solo sí se respeta el confinamiento, las empresas no esenciales cierran y los gobiernos estatales verifican que así sea. Entonces se cumpliría la predicción de la curva epidémica y podemos documentar que donde no se respetó el confinamiento, no ocurrió la predicción”