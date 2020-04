Materiales médicos no llegan a los Estados; López-Gatell dice que si

Materiales médicos no llegan a los estados o no se están distribuyendo.

Los gobernadores dicen no recibir medicamentos mientras que López-Gatell dice que él tiene forma de comprobar que se enviaron los insumos.

La mañana del viernes 24 de abril en conferencia desde el Palacio de Gobierno un reportero mencionó el tema de los materiales médicos que no han llegado a los diferentes Estados de la República; según información que los gobernadores han declarado en días pasados.

No se están distribuyendo los materiales, añade el informador, y lanza el comentario: “Quizá la guardia nacional pudiera ayudar” en ese momento AMLO interrumpe y contesta al reportero:

En la distribución nos ayuda la guardia nacional, nos ayuda el ejército y nos ayuda Marina. El día martes haré que se tengan los datos exactos y se aclare esas situaciones.

-¿Están fallando la comunicación en los estados y la federación?, continúa insistente el reportero, ¿No estará fallando la relación entre las instituciones estatales o municipales con el gobierno federal o las instituciones federales?

El mandatario contestó que el nivel o el grado de corrupción de complicidades de componendas que se da entre autoridades y delincuencia es un amplio elemento a considerar.

Si existe una coordinación entre gobiernos estatales y gobierno federal.

Pero hay gobiernos que se aplican más donde hay crecimiento, no hay corrupción; o hay estados donde no hay crecimiento, no hay bienestar, pero no están tan mal en violencia porque no hay corrupción.

En el caso de Yucatán tenía tasas de crecimiento bajas ahora está creciendo más, Quintana Roo ha llegado a tener 10% anual.

En el caso de Yucatán en promedio 1%, ahora más, 2, 2 y medio. En el caso de Yucatán es de los Estados Más seguros con menos violencia.

NO TIENE AVANCE ECONÓMICO, PERO HA CONSERVADO SU BIENESTAR.

Y sobre todo que no ha habido corrupción como en otros estados, considero que Yucatán tiene un gobierno honesto, puedo decir esto. Concluyó el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

