Meade gana 3 mdp a pesar de haber perdido elecciones presidenciales

México.- Este viernes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reapareció en una transmisión desde Palacio Nacional, después de que se confirmara que había dado positivo a covid-19.

El mandatario se encuentra confinado en Palacio Nacional, en la transmisión efectuada mencionó que se encuentra bien, que aún debe guardar reposo, pero que el diagnóstico de los especialistas es favorecedor.

«Todavía tengo covid, pero los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé así para comunicarme con ustedes», dijo el Presidente.