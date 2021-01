México acumula más de 80 mil denuncias por desapariciones

México. – Una abuelita de 80 años que estaba encerrada en un cuarto sin comida ni agua fue rescatada por policías en el municipio de Ecatepec en el Estado de México.

La abuelita rescatada estaba en un cuarto bajo llave y ventanas con alambre en Santa María Tulpetlac.

Tras ubicar a Doña Emma de 80 años de edad, ésta pidió ayuda a los policías, quienes la rescataron del cuarto donde estaba encerrada.

– ¡Ay no, no, no por favor, no se vayan a ir!-, dijo Doña Emma al ver a los policías.