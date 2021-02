México alcanza 175 mil 986 decesos por covid

Tamaulipas.- Los funcionarios religiosos y la pandemia de COVID-19 siguen sin llevarse bien y para muestra las declaraciones del Obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, quien durante una misa declaró que el uso de cubrebocas representaba “no confiar en Dios”.

El acto se llevó a cabo en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el estado mexicano de Tamaulipas. Durante el sermón, el párroco habló acerca de la emergencia sanitaria y la importancia que ha tenido la religión para soportar el encierro y el distanciamiento social.

“Vamos a pedirle a Dios que esto ya pase, deseo fuertemente pronto poder verlos a ustedes sin esa cosa que traen en su cara, lo deseo fuertemente. Yo sé que eso es necesario, lo sé, pero perdónenme lo que voy a decir. Si dice el dicho, ‘Ayúdate que yo te ayudaré’ y me queda muy claro, pero para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”, declaró González Sánchez ante los fieles.

Posteriormente, el obispo tamaulipeco se sinceró y dijo que él no usa cubrebocas porque tiene toda su confianza puesta en Dios, pero también está consiente de que puede enfermarse.

“Ando así porque confío mucho en Dios. No es presunción es gracia del altísimo”, dijo señalando con el dedo índice hacia el cielo. Por otro lado, el párroco señaló que no es arbitrario y no le dirá a la población que se niegue al uso de mascarillas contra el COVID-19.

Al final de la ceremonia, el Obispo puso sobre la mesa un argumento que generó polémica en la esfera pública. Antonio González Sánchez dijo que “ha faltado fe en Dios para pedirle que detenga la pandemia”.

“No nada más en misa, también en la oración personal, en la oración de familia hay que pedirle a Dios, Jesús dice en una parte del Evangelio dice ‘pidan y se les dará’, tal vez mis hermanos nos está haciendo falta pedir con fe. Les pregunto ¿Le estamos pidiendo a Dios con fe que esta pandemia pase? ¿Nos hemos arrodillado? No en la cama, ni sentado en un sofá, no, de rodillas en tu casa y en cuanto puedas aquí en Jesús Sacramentado”, concluyó el funcionario religioso.

LOS PÁRROCOS Y EL COVID

Las palabras de González Sánchez no son aisladas, pues a inicios de 2021, otro caso de religión y COVID-19 llamó la atención de la esfera pública.

Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, se hizo viral en redes sociales por los comentarios que hizo sobre la pandemia de COVID-19 y los presuntos intereses que hay detrás de la emergencia sanitaria.

El religioso provocó polémica en la opinión pública, pues según él, “la pandemia de coronavirus es un trabuco para dominar a los pueblos”. De igual forma, minimizó la peligrosidad del virus y dijo que se puede curar “con té de guayaba”.

El sermón del párroco fue grabado y posteriormente subido a internet, esto para que los usuarios criticaran la postura presentada. Sin presentar pruebas y de manera arbitraria, Sandoval Íñiguez declaró que los responsables de “armar” esta pandemia tienen como objetivo “obligar a los gobiernos del mundo a asustar a la gente para que se respeten las medidas sanitarias”.

Siguiendo la misma línea, el cardenal criticó las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno mexicano y se dijo incrédulo de los niveles de contagio que presenta el estado y la República Mexicana.

Con información de la revista Infobae.

También te puede interesar: ¡No olvides tu chamarra! Se prevén bajas temperaturas este martes en CDMX