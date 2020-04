México con coronavirus ¿podría ser peor? Alerta por cuatro huracanes categorías 3 y 5; una temporada de huracanes más intensa este año, justo cuando se prevé que ocurra el mayor número de casos por coronavirus en el país.

México está siendo afectado por lo que representan para todo el país grandes retos:

El aumento de temperatura en el mar Caribe anticipa un incremento en el número de fenómenos fuertes provenientes del Atlántico, al pasar de dos casos en promedio, a cuatro ciclones categorías 3 a 5, de acuerdo con los primeros reportes de la Universidad de Colorado.

La temporada de huracanes comienza en el Atlántico el 1 de junio, y en el Pacífico, el día 2. De acuerdo a las previsiones del área de salud de México, en este mes se tendrá el mayor número de casos de coronavirus. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que la epidemia puede extenderse 12 semanas.

It's 100 days to the official start of the Altantic hurricane season (June 1st). During the coming weeks, we'll be adding important information to our hurricane preparedness webpage – https://t.co/0KnoApwJPw – to help you get ready. @NWS @NHC_Atlantic #hurricanestrong pic.twitter.com/Igy8usaJMk

— National Hurricane Center (@NWSNHC) February 22, 2020