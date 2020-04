Muere médico que pese a diabetes atendió a pacientes con coronavirus. Gran conmoción ha causado la muerte del médico José Porras González, que a los 38 años de edad y tras una larga lucha contra el coronavirus, falleció sin dejar de atender a pacientes hasta que la enfermedad ya no se lo pemritió.

Porras, originario de Tepito y fanático del club Atlante, era médico cirujano y ejercía en el área de urgencias en el Hospital General 39 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX).

Ante el brote de coronavirus en México, Pepe Porras atendió por más de 20 días a pacientes infectados, pese a que no contaba con el equipo de protección necesario para enfrentar al virus.

Tras varias semanas de estar en contacto con el virus, el médico empezó a presentar cansancio y fiebre desde el 13 abril. Por temor a contagiar a sus compañeros, decidió asilarse en su domicilio en donde se automedicó con paracetamol y reposo.

Por la diabetes y el sobrepeso, el virus no cedió. El especialista falleció el 21 de abril en un hospital del Estado de México.

Pepe no tuvo tiempo de despedirse de su familia y amigos, ya que al ingresar a terapia intensiva no se le permitió el acceso de teléfono y por su diagnóstico grave ya no dejaron verlo.

Familiares y compañeros lo recuerdan por su lucha contra el virus, ya que a pesar de no contar con el material de protección, él improvisó una mascarilla y luchó hasta el final por salvar vidas.

Club Atlante lamenta la pérdida

“Él quería estar la primera línea porque siempre tuvo mucho esa misión de salvar gente, a veces había pacientes muy malos y él se aferraba, los reanimaba y los logró sacar, tenía muchas ganas de ayudar a la gente”, relató la sobrina del médico para El Universal.

En tanto, sus compañeros del Hospital General 39 del IMSS le hicieron un homenaje, por lo que colgaron en la puerta principal del nosocomio una manta con la leyenda: “Hasta siempre Dr. Pepe Porras HGZ30. Gracias”.

