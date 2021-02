Niegan amparo contra aprehensión a Karime Macías

CDMX.- Parece que la fecha sobre la fundación de México Tenochtitlan ha sido toda una mentira encaminada a manipular la historia, así lo sostiene el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien sustenta su argumento al señalar que incluso los códices más antiguos hablan de que la gran urbe prehispánica surgió en 1325 y no en 1321, como se señala actualmente.

La inquietud de este reconocido arqueólogo surgió luego de que el también antropólogo rechazara la invitación del gobierno para participar en las actividades de conmemoración de esta fecha, así como la de los 500 años de la caída del imperio mexica y los 200 años de la consumación de la Independencia.

Foto: Revista Admagazine.

En ese sentido el arqueólogo dijo que la principal razón para tomar esta decisión se debe a que “están partiendo de que la fundación de Tenochtitlan fue hace 700 años”, una situación que Matos Moctezuma, considera incorrecta.

Solo es un deseo para que fechas coincidan con 2021

Para el también fundador y director del Proyecto Templo Mayor, la insistencia de que se coloque al año 1321 como la fecha de fundación de Tenochtitlan, se da, desde su punto de vista, como “un deseo” para que esa fecha coincida con el 2021.

Foto: Revista Infobae.

En este sentido Matos Moctezuma acusa que el año de 1321, el cual es señalado como el año de la fundación de Tenochtitlan por el actual gobierno, “no está basado en nada”, pues en realidad no se sabe con exactitud al existir varias fechas, sin embargo muchos coinciden códices coinciden que fue en el año de 1325.

Por ello para el reconocido arqueólogo la fecha de 1321 no tiene ningún sustento como la fecha de fundación de la metrópoli prehispánica, pues no aparece por ningún lado, no hay ni siquiera una crónica que la mencione”.

Con información de la revista El Heraldo de México.

