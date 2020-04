Nueva agresión a enfermero: ahora le arrojan cloro. El enfermero Luis Gerardo denunció hoy que una mujer le arrojó cloro por supuestamente estar contagiado de Covid-19, esto al entrar a una tienda en Reynosa, Tamaulipas.

El trabajador contó en su perfil de Facebook que el 9 de abril iba entrando a una tienda, vestido con su uniforme, cuando una señora lo acusó de contagiar a los habitantes del municipio y le vació una botella con cloro. El profesional de la salud compartió fotografías de su uniforme descolorido.

El enfermero lamentó que existan personas que culpe del contagio de la pandemia del coronavirus al personal de salud y no a quienes no acatan las indicaciones de no salir y la sana distancia.

“Me da tristeza que tengan que hacer este acto por pensar que somos los culpables de (que) las cifras en este país y en esta ciudad vayan a la alta, y no se cuiden a sí mismos”, escribió Luis Gerardo.

El empleado dijo ahora sentir miedo de salir a la calle con el uniforme puesto y ser agredido por creencias erróneas.

Este caso se suma a las agresiones que se han registrado a personal de enfermería y médico en todo el país por miedo a que, supuestamente, propaguen el Covid-19.

Hasta la tarde de este 10 de abril en Tamaulipas se registran 58 casos positivos y tres fallecimientos.

También podría interesarte: Agreden a otra enfermera, ahora una madre y sus hijos

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), anteriormente llamó a la ciudadanía a no agredir al personal médico, pues son ellos quienes están haciendo un esfuerzo por cuidar y sanar a los enfermos de coronavirus.

Al contrario, la presidenta del Consejo, Mónica Maccise, dijo los profesionistas de la salud merecen un reconocimiento por su labor en estos días.