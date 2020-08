Peña y Calderón deben comparecer por caso Lozoya: AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa deberán comparecer tras la denuncia presentada por Emilio Lozoya; sin embargo, aseguró que esto no quiere decir que sean culpables.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, López Obrador recalcó que tanto los expresidentes como otros servidores públicos deben declarar en la Fiscalía General de la República o por escrito.

“Esta denuncia que presenta el señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. Tienen que declarar el ex presidente Calderon, el ex presidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, el que estaba de secretario de Hacienda, (Luis) Videgaray, todos, eso creo que es por procedimiento”, explicó.

AMLO aseguró que el hecho de que hagan sus declaraciones no quiere decir que sean culpables, pues aún falta que se presenten las pruebas necesarias para que esto pudiera llegar a determinarse.

“De ahí a que sean responsables eso es otro asunto porque él (Lozoya) acusa, dice que tiene pruebas, entonces tiene que probar; tiene que demostrar lo que está afirmando, pero de que tienen que ir a declarar sí, no sé si a la Fiscalía o por escrito, no sé, eso corresponde a la Fiscalía”, apuntó.

López Obrador indicó que si hay una denuncia, ésta debe proceder.

“Si ya hay una denuncia tiene que procederse y si no fuese así no sale el fiscal a informar, Alejandro Gertz Manero es una gente seria, responsable y de prestigio y no va a prestarse a una jugarreta, entonces hay que esperar”, aseguró.