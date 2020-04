Personal de SEMAR desaloja a turistas en playas de Acapulco. Elementos de la Secretaría de Marina desalojaron a turistas que se encontraban disfrutando de las playas de Acapulco, Guerrero a pesar de la contingencia sanitaria.

El personal de la Semar accedió a la conocida playa Revolcadero en Acapulco para desalojar a los turistas que han hecho caso omiso de visitar lugares concurridos y respetar la cuarentena, y a pesar de la restricción al sitio, estos se instalaron.

De acuerdo a información proporcionada por algunos medios de comunicación, la mayoría de los turistas desalojados provenían de la Ciudad de México.

De igual manera, cabe mencionar que varios restaurantes se han negado rotundamente a cerrar sus puertas ante la contingencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.

Cuando los elementos de la guardia Nacional entraron a desalojar a los turistas estos dijeron que desconocían que había restricción para acceder a las playas.

A pesar de que día con día la Secretaría de Salud a través de la conferencia de prensa que cada tarde emite el conteo de los casys de contagiados que día a día se están generando y de igual manera los decesos provocados por el Coronavirus, muchas personas aun se encuentran escepticas respecto al tema y no hacen caso de las recomenciones emitidas, no evitan estar en lugares muy concurridos, siguen insistentes en salir de sus hogares, y no respetar la Cuarentena.

Si deseamos que el número de contagios y decesos sigan incrementando, debemos acatar las recomendaciones y respetar el #Quedateencasa.

Desafortunadamente México se encuentra entre uno de los países principales ñ en no acatar la cuarentena y seguir con su vida normal a pesar de la pandemia. Seamos conscientes y solidarios con nuestro prójimo y cuidemonos los unos a los otros quedándonos en casa.