Personas reinfectadas de SARS-CoV-2 no desarrollan COVID-19: IMSS. Así lo explicó el investigador del IMSS al impartir la conferencia magistral “Inmunidad a SARS-CoV-2 en México”.

La evidencia científica muestra que, al día de hoy, hay personas que han contraído en dos ocasiones el virus SARS-CoV-2; sin embargo, aún no se sabe si tienen la capacidad de seguir contagiando, así lo explicó el investigador médico en inmunoquímica del IMSS, Constantino López-Macías.

Al impartir la conferencia magistral “Inmunidad a SARS-CoV-2 en México” en un webinario organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el especialista explicó que en estos casos de recontagio, no hay presencia de la enfermedad.

“…Vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas, entonces en estas personas tienen el virus pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos, pero no sabemos si lo van a poder transmitir…”,