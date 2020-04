Piden a gobierno mexicano suspender pago de servicios. Desde Torreón, Coahuila, se solicitó en la plataforma Change.org al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que cancele temporalmente el cobro de los servicios públicos, como una medida para apoyar a la población durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

“El COVID-19 y la crisis financiera ha hecho que nuestra economía sufra grandes pérdidas. Los mexicanos emprendedores que le apostamos al país y creamos una PYME generamos más del 70% de los empleos en México y el gobierno decidió por decreto darnos la espalda ante un futuro incierto y sin incentivos”, inscribe la petición iniciada hace dos semanas y que sólo este viernes lleva más de 54 mil firmantes.

También hace un llamado a los políticos del país para que no permitan que derivado de la crisis sanitaria y ante las poco esperanzadoras expectativas económicas, miles de personas se queden sin empleo.

“Por eso le pedimos al presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador la implementación de medidas para mitigar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

“Buscamos salvaguardar al pueblo de México y disminuir el impacto de esta recesión económica”, agrega la petición.

Hoy, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, descartó que se vaya a condonar el pago del servicio eléctrico, ya que la empresa debe cubrir pagos a trabajadores.

“CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la Comisión puede dejar de cobrar, o alguna empresa que dice yo te pago la electricidad dentro de tres meses, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios, comprar combustible permanentemente para generar electricidad y no puede hacer condonaciones”, dijo.

Afirmó que tiene que haber un esfuerzo grande para la CFE es la empresa de la población, que garantiza la electricidad en los hospitales, en los hogares de miles de mexicanos y donde se requiera.

Los comentarios de los firmantes señala que la suspensión del cobro de servicios es una acción necesaria para apoyar a la población ante la incertidumbre que ha traído el COVID-19.

“La situación actual nos deja sin ingresos, los ahorros nos están sacando avante pero es necesario destinarlos a lo más primordial que son los alimentos”, escribió una de las personas que apoya la petición.

“Apoyo a las pequeñas y medianas empresas que generan la mayoría de los empleos en nuestro país y que ante la pandemia están sufriendo económicamente!”, demanda otra.

“Es necesario para todos se suspendan los pagos, es una cuestión de humanidad, porque muchos no pueden pagar al no tener un ingreso, necesitamos un poco de tranquilidad”, expresó otro de los firmantes.

Muchos coinciden en que una vez que los mexicanos salgan del aislamiento, estimado hasta finales de abril, para muchos los ingresos ya no serán los mismos, ya que en el camino algunos cerraron sus negocios, otros se quedaron sin trabajo o algunos más tendrán que enfrentar los gastos derivados del contagio o de tener algún enfermo en casa.