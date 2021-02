Por abuso físico y psicológico a su hija, cancelan registro de precandidato de MC en Puebla

México. – Sin registro oficial, decenas de adultos mayores acudieron a vacunarse al Centro de Salud de Etzatlán, donde ayer arrancó en Jalisco la segunda etapa de vacunación contra el nuevo coronavirus.

A unos se les buscó por teléfono y otros contaban sólo con registro.

Sin embargo, personas sin registro llegaron desde temprano para alcanzar un turno, como María Martha Vacio, quien fue la primera adulta mayor de ese municipio jalisciense en recibir la dosis.

“Nadie me registró (en la plataforma federal), no estaba inscrita ni nada. Yo madrugué, llegué a las seis de la mañana y nada más me pidieron la CURP (Clave Única de Registro de Población) y mi credencial para votar”, compartió.