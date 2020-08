Por video, David León no asumirá puesto en Secretaría de Salud. David León escribió en Twitter que en tanto no se aclare la situación sobre un video en donde proporciona dinero, no rendirá protesta al cargo.

David León Romero, exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil, usó su cuenta de Twitter para informar que no rendirá protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud en tanto no se aclare la situación sobre un video que se difundió este jueves.

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Se tenía previsto que León Romero fuera coordinador de la nueva empresa de distribución de medicamentos y equipos médicos del Gobierno Federal.

Lo anterior, luego de que se difundiera un video en el que aparece proporcionando dinero para la campaña electoral del entonces candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador.

David León reconoció que su manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades.

