Presos podrán ser liberados por Coronavirus en México. Hasta el día de hoy han sido liberados de reclusorios capitalinos un total de 250 presos de una cifra total de 800.

Los presos a los que se les devolvió la libertad fueron beneficiados por la Ley de Amnistía, esto debido a la pandemia del coronavirus que está sucediendo a nivel mundial, esto lo mencionó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Presos podrán ser liberados por Coronavirus en México. Sólo algunos reclusos serán beneficiados.

Claudia Sheinbaum dijo que las liberaciones de ciertos presos en los reclusorios es debido a que los delitos que en su momento cometieron no son graves y además estaban a punto de cumplir su sentencia.

“Es una preliberación que está autorizada por ley y están consideradas 800 personas. Se han ido liberando alrededor de 250 quienes han sido preliberadas, no son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia”, mencionó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De igual manera, la jefa de Gobierno hizo hincapié en que los ex reclusos no deberán ir a firmar y de igual manera no se les implementará ninguna otra medida.

“Son liberaciones totales, no tienen que ir a firmar”, aseveró Claudia Sheinbaum.

