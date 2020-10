Puebla en semáforo rojo de nueva cuenta tras la apertura de establecimientos y el relajamiento de los ciudadanos ante la pandemia.

El pasado fin de semana se registró e la cuidad un desbordamiento de personas en las zonas comerciales, luego de la apertura de los establecimientos.

Gracias a este hecho en las zonas públicas, el Gobernador del estado; Miguel Barbosa Huerta advirtió que la capital puede retornar en cuanto al semáforo.

Reconoció que el hecho de que puebla esté nuevamente en riesgo de un semáforo rojo es debido al relajamiento social que se ha dado.

El hecho de que el semáforo pueda retornar a rojo en la capital de Puebla, no es sólo cosa del fin de semana, si no de las últimas semanas.

Debido a esto es que el Gobernador poblano recomendó a la sociedad no “bajar los brazos” y mantener las mediad sanitarias para la prevención de la enfermedad.

Las medidas sanitarias que el mandatario recordó, son: la sana distancia y el mayor tiempo posible de confinamiento en casa. También dijo a los habitantes que deben asumir un comportamiento responsable ante la pandemia.

Recordó que si bien las demás regiones del estado se encuentran en semáforo amarillo, en Puebla están en un alto naranja que aún puede volver en rojo.

“Si en Puebla no se asume un comportamiento no vamos a salir de naranja a amarillo. No va a haber cines y no va a haber muchas otras cosas porque vamos a seguir con el contagio alto en Puebla. Puebla puede regresar del naranja alto al rojo, las demás regiones están en amarillo sostenido. Pero Puebla capital que su sociedad asuma con responsabilidad su comportamiento, así de simple”.