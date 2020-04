Recibe IMSS 20 ventiladores en comodato para hospitales en Veracruz Norte. La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte, recibió en comodato 20 ventiladores volumétricos de la empresa Tenaris-Tamsa, para fortalecer la atención a más de un millón 400 mil derechohabientes de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) y Subzona (HGSZ).

El ventilador volumétrico es un equipo de soporte de vida fundamental para garantizar la ventilación mecánica asistida, ante complicaciones graves de neumonía causada por COVID-19, lo cual permite acondicionar camas de hospitalización como espacio de cuidados intensivos para las personas que requieran la atención en los hospitales del IMSS.

Estos ventiladores están clasificados en: nueve de traslado pediátrico-adulto, seis volumétricos neonatal-pediátrico-adulto y cinco volumétricos pediátrico-adulto.

Los equipos serán distribuidos seis en el HGZ No. 11, en Xalapa; cinco en el HGZ No. 71, en Veracruz; cuatro en el HGZ No. de 24, en Poza Rica, y uno en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 28, en Martínez de la Torre; No. 36, en Cardel; No. 50, en Lerdo de Tejada; No. 26, en Tuxpan, y No. 33, en San Andrés Tuxtla.

El comodato se suma al Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, para fortalecer el equipamiento e insumos en la red de hospitales que atenderán a los pacientes en la región del IMSS en Veracruz Norte. Adicionalmente, la empresa donó unos 6 mil cubrebocas y 3 mil overoles para el personal médico.

Durante la entrega de equipos estuvieron presentes la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal; la directora de Recursos Humanos y el gerente de Relaciones Públicas de Tenaris-Tamsa, Laura Karinna Makinata Esparza y Jorge Meneses Mendoza, respectivamente.