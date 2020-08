Regreso a clases: 30 millones de niños iniciarán ciclo escolar

Informó que a la transmisión de las clases, asunto en el cual ya se tenía un acuerdo con cuatro cadenas privadas de televisión, se sumaron algunas que tienen su señal de paga, y otras a nivel local, además de las estaciones que conforman la Red de Radio y Televisión Educativas y Culturales. Esto nos permite ampliar la cobertura , sostuvo.

Recordó que la programación estará totalmente limpia de cualquier otro tipo de información, ya sea de carácter político, comercial e incluso de comunicados gubernamentales. Agradeció la disposición de los partidos políticos, autoridades electorales y de la Secretaría de Gobernación para concretar este acuerdo.

Al presentar el conjunto de la programación, con horarios y canales –ya disponible en la página de la SEP–, aseguró que ante la pandemia México es de los países que ha respondido con mayor agilidad en materia educativa.

“Son soluciones que han sido impuestas por la necesidad. No, no tenemos opción de regresar a clases de manera presencial, es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, de muchos países, que han regresado a clases y han expuesto a las niñas y a los niños a contagios, y se han visto obligados a cerrar”, expresó.