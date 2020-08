Regreso a clases: Comunidades mexicanas reportan no contar con internet. El 7.8 por ciento de las comunidades pequeñas del país —de menos de 250 habitantes— no cuentan con servicio de internet y no están en los planes de proveedores privados ni por la red compartida, operada por entes públicos y particulares.

En tales poblaciones se encuentran 31 mil 373 inmuebles educativos y mil 012 unidades médicas rurales. En el primer caso, hay comunidades de Guerrero, Oaxaca, Durango, Jalisco y Michoacán, mientras que en el segundo, son de Chiapas, Oaxaca y Puebla.

“Nos estamos dando a la tarea de hacer un proyecto que permita atacar, de una buena vez, esas zonas que no van a ser cubiertas”, dijo Raymundo Artis Espriú, director de la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad Telecomunicaciones e Internet para Todos, creada apenas el año pasado.

En conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, explicó que se analizan distintas formas de atender esa circunstancia prevaleciente en el 7.8 de territorios pequeños y alejados, como receptores satelitales, tren de microondas y fibra óptica.

El enorme inconveniente de los receptores satelitales, explicó, es que se tiene que pagar una renta por el servicio y tiene otro grave inconveniente, que el ancho de banda no es muy grande, por lo que el internet sería caro y no tan eficiente para muchas personas.

Es así que buscan las mejores opciones a nivel tecnológico y de beneficio social, como trenes de microondas, para llevar el servicio a poblados que no tienen conexiones. En el caso de la fibra óptica se podría colocar a través de los postes eléctricos de baja tensión.

Emilio Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, precisó que 92.2 por ciento de las localidades serán cubiertas por la Red Compartida (asociación público-privada creada en 2017) y el resto por la subsidiaria de la CFE, a cargo de Artis.

Los funcionarios federales que participaron este sábado celebraron la conferencia de prensa número 100, dedicada a difundir información de los programas de Bienestar del gobierno de México.

Con información de La Jornada