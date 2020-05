Regreso a clases es cancelado para el 1 de junio. Mediante un comunicado se dio a conocer que el regreso a clases establecido para este primero de Junio ha sido cancelado, en Guanajuato. Pues aún están por definirse los parámetros con los que se calificarán a los alumnos y si habrá una terminación del ciclo en las aulas.

La secretaria de Educación en el estado de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, dio a conocer en una videoconferencia con maestros de la dependencia que el regreso a las aulas el primero de junio se cancela.

“No regresamos el primero de junio, no tenemos todavía como para precisar, no tenemos todavía todos los estatus como para precisar qué va a pasar, se van a enterar por un comunicado del señor gobernador que no regresamos el primero de junio, vamos todavía a elaborar los detalles de ésto, qué significa, pero no regresamos el primero de junio” señaló Bustamante Díez.