Respeto proceso electoral en EU: AMLO

Luego de aparecer en un spot de Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró respetar las decisiones tanto de su homólogo como del proceso electoral en Estados Unidos.

En conferencia mañanera, desde Tamaulipas, AMLO, respondió, a pregunta de los medios de comunicación, que en Estados Unidos están en campaña presidencial por lo que respeta las decisiones que se toman en el vecino país.

“Pues no tengo opinión sobre eso porque no quiero meterme en esas cosas, ellos tienen campaña. Yo quiero ser muy respetuoso de las decisiones que tome el pueblo estadounidense. Lo que sí puedo decirles es que mantenemos una muy buena relación, es una relación de amistad, de respeto”.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo aseguró que cuando visitó los Estados Unidos, le dio mucho gusto saber que Donald Trump reconoció la labor de los mexicanos.

“Y también me dio mucho gusto que él reconociera la aportación de nuestros paisanos migrantes al desarrollo de esa gran nación, que los que se han tenido que ir a Estados Unidos no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad y gente que va a buscarse la vida honradamente. Entonces escuché eso en la Casa Blanca y me llenó de satisfacción”