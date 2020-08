Ricardo Anaya demandará a Lozoya: acusación de soborno es absurda, acusa. El ex candidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, anunció mediante un video publicado en sus distintas redes sociales que procederá legalmente contra Emilio Lozoya Austin por acusarlo de recibir un soborno de seis millones de pesos.

Aclaró que la demanda será hecha ante un tribunal federal a las 9:000 horas del 20 de agosto, hora a la que abren los juzgados, y anunció que el reclamo será por daño moral; “Ahora soy yo quien está llevando el caso a un juez para que se investigue la verdad”, sentenció el panista.

Añadió que espera se valoren las pruebas existentes y dictamine una sentencia, pues dijo, tiene certeza de que no existe sustento ante la acusación que llamó “mentira infame”.

El nacido en Querétaro resaltó que según su visión el actual gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utiliza el caso Lozoya para “embarrar a todos sus opositores”.

Se suele decir que el que calla otorga: yo no callo ni otorgo”, externó.

Recordó que en 2018, durante el proceso electoral donde fue candidato a la presidencia del país fue objeto de calumnias que consideró “miserables”; “una vez que pasaron las elecciones, todas las acusaciones se vinieron abajo y fui plenamente exonerado porque jamás cometí delitos”, sentenció.

“Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”, advirtió.

Anaya recordó que desde el primer momento en que su nombre se mencionó en el caso de Emilio Lozoya, afirmó que el señalamiento en su contra era absolutamente falso e incluso lo llamó “mentira burda”.

Recordemos que el hoy enjuiciado argumentó que entregó el dinero mencionado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados durante la primera semana de agosto del 2014, a lo que Anaya respondió que esa versión “no resiste el más mínimo análisis”.

“En el documento me señalan como diputado federal del PAN. Pero resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado el cargo de diputado 5 meses antes de la supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir el señor Lozoya”, sentenció.

