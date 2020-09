Rosario Robles se declara inocente y acusa a la FGR. Rosario Robles Berlanga solicitó al juez citar a 15 personas (funcionarios y exfuncionarios) a comparecer al juicio…

Rosario Robles anunció que no tiene cargos formales de ningún tipo contra la Procuraduría General de la República (FGR) y acusó a la agencia de ejercer presión para exponer a otros sospechosos de estar involucrados en el caso “Estafa Maestra”

La exsecretaria de Estado respondió a la acusación que la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero formuló el 26 de agosto pasado:

“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal, como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, fue su respuesta.