Salen del confinamiento y van a la playa: China. Habitante en china habrían salido a las playas de su país puesto que la contingencia ya se habría levantado hace algunas semanas atrás.

Y es que, hasta la fecha de este sábado, Shenzhen ha tenido 462 casos confirmados y 3 muertes y no hay nuevos casos confirmados durante más de dos semanas, según las estadísticas oficiales.

Los visitantes de la playa Dameisha, que se encuentra al este del centro de la ciudad de Shenzhen, debían reservar un lugar con anticipación, presentar un código QR de salud y hacer que se verificaran sus temperaturas en la entrada.

Había 1,000 lugares disponibles por cada horario de tres horas a partir de las 7 a.m. a 10 p.m.

Un total de 5 mil para el día sin límite de cuánto tiempo podían pasar las personas en la playa. Al final del sábado por la mañana, todas las máquinas tragamonedas habían desaparecido.

Dameisha ha tenido un sistema de reservas para la temporada alta durante varios años. Sin embargo, en años anteriores limitaron los números a 80 mil por día.

Las reglas establecían que los visitantes debían usar máscaras, sin embargo, la aplicación de la ley era variable y las personas sentadas bajo las sombrillas generalmente se dejaban solas, sin importar si llevaban o no una máscara. Algunos expresaron su alivio al no sentir que debían usar una máscara.