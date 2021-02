Salinas Pliego dice que no piensa pagar ni «un rábano» al SAT

Ciudad de México.- Un usuario de una aplicación que ofrece préstamos pidió uno de 13 mil pesos y deberá pagar, al final, alrededor de 96 mil: dos mil pesos semanales durante un año.

La app se llama Cash Cash, se maneja por medio de una aplicación para celulares inteligentes. Una vez que usted se registra, tiene acceso a todos los beneficios que ofrece la empresa. Por medio de la app puede verificar cómo serán las cuotas que debe pagar a lo largo del tiempo que dure su préstamo. Esta es la historia del señor Contreras.

A pesar de que lo que él mismo llama «un robo en despoblado», las primeras semanas había cumplido puntualmente con el pago hasta que, casi al mes ya no pudo cumplir con su pago.

Foto: El Contribuyente

Y ahí comenzaron sus problemas. Ahora, cuando pagar el dinero obtenido en cuatro sencillos pasos mediante una aplicación, se ha vuelvo complicado, los representantes de la app Cash Cash no le han dejado de hostigar, enviándole mensajes amenazantes y, lo que es peor, enviando mensajes a todos sus contactos informando de la deuda «a ver si no le da pena»

La aplicación se anuncia de la siguiente manera:

«Cashcash – Préstamo rápido en efectivo

«Monto de crédito: de 1,000 a 8,000 pesos. Término del préstamo: De 91 a 180 días.

«Interés:Maximo del APR 30 % anual (Tarifa de servicio 0%), CAT promedio 748.04% más IVA.

«Si el monto de tu préstamo es de 1,000 pesos, se cobrará el 6% de interés, entonces el monto máximo del préstamo por un año es de 1,000*(1+6%)= 1.060».

A pesar de esto, al señor Contreras las cuentas se elevaron de manera exponencial: ¿pagar 96 mil por 13 mil de préstamo?

Comenta el afectado a Excélsior digital: «Ya lo chequé: son tres aplicaciones, pero es la misma empresa. Es cash cash, Paay y la otra es Ifectivo. Las tres se manejan igual y son la misma empresa. Y tres o cuatro días antes de la fecha de pago te están llamé y llamé para que pagues».

Y a pesar de que la amenaza es contactar con sus referencias, «lo que en realidad hacen es llamarle tiud contactos. Y así, en las últimas dos semanas no han dejado de molestar y han enterado de nuestra deuda a amigos, familiares y hasta compañeros de gimnasio de mi esposa. Eso es ilegal».

Debes tener mucho cuidado con este tipo de operaciones financieras.

LA PEOR DE LAS APLICACIONES DE ESTE TIPO. NO LA RECOMIENDO EN LO ABSOLUTO. El dia de pago del primer préstamo, estuvieron los «cobradores» ACOSANDO y HOSTIGANDO cada 15 minutos por todos los medios posibles a mi, y a mis referencias. En el segundo préstamo, me mandaron mensajes ofreciendo beneficios…

Muy mala app la verdad, el interés es demasiado y no te aumentan tu crédito nunca, la verdad no me gustó nada, estas personas se quieren jubilar por prestarte 1500.

Cero recomendable, son muy groseros e irrespetuosos te están molestando desde el segundo días del préstamo y último día que tienes para pagar es el peor. Le hablan a todos tus contactos; es la experiencia más horrible que he vivido y todo por la necesidad de resolver una urgencia y más en esta época de pandemia. Por favor no hagas uso de esta app.

Creo que me meti a una aplicacion demasiado mala, que te cobra intereses exagerados… Y al atrasarte solo por un dia de atraso.. Los cobradores son demasiado pedantes. No la recomiendo para nada. Y así seguiran perdiendo gente que les pida… Y de los interes que cobran también ganan … Pero la forma de cobrar es muy mala.. les dices las Clausuras del contrato y no escuchan, se ponen más majaderos.

No se metan con esta aplicación ni con alguna parecida, solo te dan 7 días para pagar 300 pesos que te prestan la primera vez y si renuevas te aumenta un poco más, tienen que pasar semanas para que te presten 1500 pesos pero a la larga ya estás más endeudado, y te ponen mucho gorro desde tres días antes de que venza el préstamo con mensajes de texto, de WhatsApp y llamadas.

Altísimos intereses y poco tiempo para pagar.

Ten cuidado. Las experiencias son mas negativas que positivas, que no te enganchen.

Con información de Dinero en Imagen

