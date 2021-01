SAT otorga condonaciones millonarias a Epigmenio Ibarra y Televisa

CDMX.- El discurso presidencial se torna contrariado por las acciones realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual notificó que se realizó la condonación de impuestos y, en lo que va de la presente administración, suman ya 3 mil 539 millones de pesos condonados a deudores fiscales.

El organismo rector de la política tributaria perdonó multas y recargos a 4 mil 868 empresas entre el 1 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2021.

Una investigación, basada en información del portal de datos abiertos del SAT, revela que mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto indultaba multas fiscales a un promedio mensual de 116 millones 530 mil pesos, la administración de Andrés Manuel López Obrador condona 135 millones 119 mil pesos en promedio cada mes.

Pese a que ha sido habitual que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) condone multas por infracción a las disposiciones fiscales, bajo lo dispuesto en el artículo 74 del Código Fiscal Federal, el presidente López Obrador publicó en mayo de 2019 un decreto que indica explícitamente que el Ejecutivo Federal se compromete a “no otorgar condonaciones” o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones.

Entre las empresas beneficiadas con la exención de impuestos se encuentran Argos Producciones, una filial de Televisa, varias empresas de Tabasco y un abanico de dependencias de gobiernos estatales.

El Grupo Argos, capitaneado por Epigmenio Ibarra y Carlos Payán, ha recibido condonaciones de impuestos por un total de 7 millones 572 mil pesos. Cuatro empresas vinculadas a estos productores han recibido beneficios fiscales para dejar de pagar multas y recargos durante este sexenio.

La cercanía de Epigmenio Ibarra con AMLO es asunto público, ya que ha apoyado abiertamente las campañas presidenciales del tabasqueño. El periodista realizó a finales de 2017 el documental autobiográfico “Esto soy”, donde López Obrador relata su trayectoria política y aspectos de su vida personal. Posteriormente, en mayo de 2020, Ibarra acudió a Palacio Nacional para realizar una de las pocas entrevistas que ha concedido Andrés Manuel como presidente de México.

Los registros del SAT muestran que las empresas comandadas por Epigmenio Ibarra recibieron sendas condonaciones fiscales en marzo de 2019, enero de 2020 y enero de 2021. La base de datos refiere cuatro razones sociales: Argos Televisión, Argos Producciones, Argos Soluciones Creativas y Argos Noticias.

En la lista de exenciones fiscales se encuentra la Secretaría de Finanzas de Nayarit, con 55 millones 298 mil pesos, y la empresa nayarita Mexifrutas, cuyo dueño es Luis Mario Chaurand.

Banca Mifel, señalada por su relación con el “Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México, fue beneficiada con una condonación de 5 millones 464 mil pesos en 2019.

También el Instituto de Seguridad Social de Tabasco recibió un indulto fiscal de 14 millones 888 mil pesos, al igual que Radio y Televisión de Hidalgo, con 119 millones de pesos.

LA LEY CONTRA LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS

Una de las propuestas más publicitadas por López Obrador ha sido la de acabar con las facultades ejecutivas que existían en los gobiernos anteriores, referentes a condonar dinero que había que pagarle al Estado mexicano.

Para tal efecto, el presidente de México expidió un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019, en el que asume esa obligación: “El Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante Decretos presidenciales o cualquiera otra disposición legal o administrativa, condonaciones o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales”. Por “accesorios” se refiere a multas generadas por el retraso del cumplimiento con el fisco.

Luego, el 14 de agosto 2019, envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para reformar la Constitución en su artículo 28, e incluir de manera textual esta disposición. Esta reforma se incorporó al texto vigente de la Constitución el 6 de marzo de 2020, después de lograr la aprobación en 17 congresos estatales.

Si bien la modificación constitucional entró en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el segundo transitorio otorga un máximo de un año al Poder Legislativo Federal y a los congresos estatales para armonizar las leyes secundarias que sean necesarias para que nada se contraponga al texto constitucional, lo que supondría que hasta que no se lleven a cabo estas modificaciones, el mandato constitucional correría el riesgo de, mediante una argucia legal, tener una puerta de salida a discreción de la Secretaría de Hacienda, como se menciona en los artículos 70A y 74 del Código Fiscal Federal.

Fiscalistas, aseguran que al ser las condonaciones de impuestos y contribuciones una facultad del Ejecutivo federal, con la declaración contenida en el decreto de mayo de 2019 se asume que existe el compromiso y la instrucción pública del Presidente de no realizar condonaciones, autolimitando así sus facultades, por lo que con esa instrucción, a pesar de tener el Legislativo un año como máximo para la armonización de estos artículos del Código Fiscal, entre otros, el SAT como parte del Poder Ejecutivo, no debería realizar condonación alguna.

El doctor en Derecho por la UNAM, José Luis Ripoll, explica que “por un lado se hace la reforma constitucional, queda prohibido la condonación de impuestos y por otro lado es un gobierno que condona muchísimos impuestos, justificados por que ahora se ha estimulado mediante la condonación de impuestos a muchos sectores de la economía.

Pero el daño patrimonial es mayor, el que se está haciendo ahora. ¿Hay responsabilidad? Sí, el presidente está violando la propia Constitución y los mecanismos para controlar la constitucionalidad de los actos del ejecutivo. Se está cometiendo responsabilidad administrativa del Presidente, porque ya está hecha la reforma y no se debería continuar con condonaciones de tributos”.

EMPRESAS TABASQUEÑAS, ENTRE LAS CONDONADAS

A la gasolinera tabasqueña Estaciones de Servicio Auto SA de CV se le condonaron más de 33 millones de pesos en retrasos por pago de impuestos, pero sigue vendiendo a la administración pública: en 2020 el gobierno le compró 5 millones 709 mil pesos.

Grupo R Exploración Marina, empresa asentada en Tabasco de José Ramiro Garza, tanto padre como hijo, mencionados en los Panamá Papers y que según su portal en Internet es la empresa que más pozos marinos ha perforado para Pemex, recibió una condonación superior a los 4 millones de pesos de impuestos. Esta empresa ha mantenido contratos con la empresa paraestatal desde la administración de Felipe Calderón.

Diferentes entidades de la administración pública de Tabasco, tanto estatales como municipales, recibieron condonaciones por más de 34 millones de pesos. Entre ellas está el propio Congreso del estado, el Instituto de Seguridad Social y el Instituto de Cultura.

IBM de México Comercialización y Servicios recibió el pasado 10 de octubre el beneficio de la condonación de 508 millones de pesos de impuestos, además de que en lo que va de la administración actual ha podido obtener más de mil 645 millones de pesos en contratos.

Hi-Tech Medical SA de CV ha recibido 155 contratos por más de 597 millones de pesos, principalmente por adjudicación directa, pero a pesar de esto, el 1 de enero pasado el SAT decidió condonarle una deuda de 180 mil 684 pesos.

Otro ejemplo de esta contradicción es la empresa Grupo de Tecnología Cibernética SA de CV, que recibió el 1 de abril de 2020 la condonación de más de 634 mil pesos en contribuciones que no pagará, pero a la vez le ha vendido al Gobierno federal más de 3 mil 459 millones de pesos, ya que resultó adjudicada con 18 contratos a dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Salud, Telecomm y Profeco.

Como dato curioso, esta empresa es la que logró en 2017-2018 el contrato con el INE para desarrollar la aplicación digital para el proceso de candidatos independientes, misma que fue señalada en reiteradas ocasiones como defectuosa.

Impromed SA de CV es una empresa dedicada a servicios de laboratorio y en cuya página de Internet presume un código de ética que promete “cumplir con el pago de gravámenes, impuestos y deducciones… estamos comprometidos con nuestros valores y honestidad”.

Sin embargo, esta compañía establecida en la Ciudad de México dejó de pagar en 2020 un total de 2 millones 391 mil pesos al fisco, que arrastraba en deudas, porque el Gobierno federal así lo autorizó. Lo singular es que en lo que va de la administración actual ha podido adjudicarse contratos por 5 mil 627 millones 707 mil pesos con distintas entidades federales, principalmente el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En octubre de 2019, el presidente López Obrador aseguró que su no ha condonado impuestos a personas físicas ni morales. “Si fuese cierto (que el SAT perdona impuestos), tendrían que presentar su renuncia (las autoridades correspondientes) y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable, pero no es así. Les tenemos mucha confianza”, dijo.

La entonces titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat (ahora ministra de la Suprema Corte), comentó en aquella ocasión que “nosotros no hemos condonado, no hemos perdonado impuestos a nadie. Lo que se hace es una obediencia al Código Fiscal de la Federación que nos indica precisamente en qué casos en el 146-A, tenemos la obligación de estar revisando constantemente la cartera (…) no hay como tal perdón, es una limpieza de cartera, se pone aparte”.

Con información de la revista Emeequiz.

