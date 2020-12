Se registra una temperatura mínima de 3 grados en Guadalajara

México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el presente domingo 27 de diciembre afirmó que la iniciativa privada podrá comprar vacunas en el extranjero para que se pueda vender en el territorio mexicano.

«Por qué no se permite que se venda en las farmacias, claro que sí hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, se compre afuera», indicó el mandatario.

A través de Twitter, el mandatario señaló que el gobierno federal compra las vacunas necesarias para garantizar el acceso universal y gratuito.

“Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento no porque ‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o soy político, soy influyente y me vacuno primero’. No, así no es la cosa”, declaró el presidente.