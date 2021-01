Secuestran a chofer y roban camión con tanques de oxígeno

México. – El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que Estados Unidos no tenía pruebas sobre el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Fue a través de una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que el Fiscal de la República señaló que cómo, si tiene una investigación irrefutable, luego te rajas y retiran los cargos.

«¿Qué sentido lógico y jurídico puede tener que una investigación que se tardó ocho años?, un día los acusadores de repente dicen ‘no, no tenemos nada en contra’, lo ponen en libertad absoluta y nos los mandan para México».

«¿Cómo, si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita».

Gertz Manero agregó: «nosotros ya notificamos a EU el no ejercicio para que ellos hagan lo que tienen que hacer; no es el final de un asunto».

El fiscal señaló que se va a acudir a instancias internacionales, porque es una investigación de carácter internacional.

«Vamos a juicio y vamos a ver por qué lo perdonaron».

El pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, no tiene vínculos con el narcotráfico y por eso decidió no proceder penalmente en su contra.

Mediante un comunicado, la FGR informó que al revisar las pruebas enviadas por el gobierno de Estados Unidos y las aportadas por el ex titular de la Sedena, concluyó que no existen datos que lleven a suponer que Cienfuegos tiene vínculos con la delincuencia organizada, por lo que resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal.

