Supuesta saturación de cadáveres con COVID en hospital de Tijuana (VIDEO). A través de redes sociales ha trascendido un video en el cual se muestra supuestamente que no cuentan con el espacio necesario para poner los cadáveres de los muertos por coronavirus en un hospital público que se localiza en el estado de Baja California Norte, más sin embargo hasta el momento no se ha podido confirmar la autenticidad de la información.

Las autoridades correspondientes, se han dedicado a alertar a la población sobre la difusión de noticias falsas, en lo que va de las últimas han desmentido supuestas denuncias sobre un desabasto en cuanto a los insumos en los hospitales públicos en toda la república mexicana.

A pesar de todo ello, en las redes sociales siguen circulando videos de testimonios de lo que está sucediendo en diversos hospitales del país.

Cabe destacar que en un supuesto video que dura 28 segundos, aparece una persona con guantes y bata azul la cual se dirige a un cuarto y al abrir la puerta se llegan a observan cinco supuestos cuerpos dentro de bolsas grises. Enseguida la persona que graba el video de acerca a uno de los cuerpos y hace un enfoque a la etiqueta, en donde muestra la causa de muerta de la persona la cual indica que fue por Coronavirus.

En otro de los videos, supuestamente un derechohabiente hace una denuncia en la clínica 1 de Tijuana, en él se pueden ver personas con cubrebocas, muchas de las cuales son de la tercera edad y se encuentran sentadas en bancas de la sala de espera y otras tantas están recostadas en el suelo.

En un último video, Wendy Fry, periodista del The San Diego Union Tribune, se observa cómo personal de las clínicas 1 y 20 denuncian que están repletos de pacientes contagiados de coronavirus y otros tantos de neumonía atípica, de igual manera no cuentan con el equipo médico suficiente y necesario para atender a los enfermos.

Nurses & doctors at Hospital General in Tijuana & IMSS-20 say the local hospitals are already full & overwhelmed with coronavirus and atypical pneumonia cases. They’re out of ventilators & described the situation as dire and desperate. More this p.m. on https://t.co/2YWFQX7Lay pic.twitter.com/AJS5zAhh5k

— WendyFry (@WendyFry_) April 10, 2020