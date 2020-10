‘Tallado de tarjeta’ nueva forma de fraude inmediato

‘Tallado de tarjeta’ es el nombre que se le ha dado a la nueva de fraude inmediato que se comete en cuestión de sólo unos minutos.

Este fraude es el nuevo modus operandi de los estafadores que pone en riesgo a todo aquel que sea derechohabiente de una tarjeta.

Fue a partir de una víctima de esta modalidad de fraude que se dio a conocer como es que operan los estafadores.

Este famoso ‘tallado de tarjeta’ es lo que ha hecho que los tarjetahabientes ahora se encuentren alerta.

Según los datos que se conocen con el ‘tallado de tarjeta’ los delincuentes hacen que el usuario ocupen un cajero específico para retirar, el cual se encuentra bloqueado.

Posterior a esto, el o los delincuentes se ofrecen a bridar apoyo, en ese momento es cuando “auxilian” al usuario tallando la tarjeta.

El usuario que reportó esta acción narró su experiencia comenzando con la siguiente descripción:

Describió como posteriormente la persona que estaba en el cajero le ofreció su ayuda para que pudiera retirar el dinero.

“… Me la arrebató y la frotó con la camisa pues, del lado contrario del que estaba yo: Es así le tienes que tallar fuerte, y pues ahí yo creo ya tenía la tarjeta en la otra mano y me la cambió y ya…”

El hombre volvió a su intento de retirar dinero de su tarjeta y nuevamente no tuvo éxito. Por tanto el famoso ‘Tallado de tarjeta’ funciona intercambiando tu tarjeta.

“… Yo pensando que no tiene dinero el cajero, me retiro de ahí y acudo a otro cajero, en otro pueblo cercano en Tlaxcoapan. Ahí me doy cuenta que me habían cambiado la tarjeta…”