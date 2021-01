Tequila mexicano presenta récord en ventas y exportaciones

Puebla.- Janet Banillas permaneció 4 días internada en el ISSSTE de Puebla y murió la madrugada del miércoles 13 de enero. Antes había publicado en redes sociales “Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás”, en referencia a su diagnóstico y el de sus padres, que están en estado crítico.

Poco antes, Joaquín González Arrollo, director del Hospital General de Tepeaca y esposo de Janet, también `perdió la vida por coronavirus un poco antes.

Joaquín González Arrollo y Janet Banillas

De acuerdo con las autoridades de Puebla, en el estado hay un total de 229 casos activos de coronavirus en la entidad. Además, el estado tiene un total de 53 mil 109 contagios acumulados de un total de 93 mil 608 pruebas procesadas desde el inicio de la pandemia.

Hay un total de 6 mil 482 muertes, con 35 más reportadas en las últimas 72 horas. Todo esto se dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera del estado, donde se anunció el inicio del proceso de vacunación en todas las unidades Covid-19 de Puebla.

Janet Banillas

Con información de SDPnoticias