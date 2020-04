Trámites de divorcio en pausa por COVID. Debido a la pandemia de Coronavirus, en México generó que los juzgados familiares realicen guardias para atender temas relacionados a pensión alimenticia y violencia familiar, pero en cuanto a lo referente a solicitudes de divorcio, estas tendrán que esperar hasta que las actividades regresen a la normalidad.

La pandemia por COVID en México ha hecho que se modifiquen los hábitos y relaciones familiares provocando conflictos entre las parejas.

Desafortunadamente debido al confinamiento, en los hogares la violencia física y económica ha estado en aumento, generando que muchas parejas tomen la decisión de separarse.

Derivadas del covid-19 de la UNAM en este periodo del COVID, los divorcios no podrán tramitarse “porque los juzgados (administrativo o judicial) están cerrados durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria y se administrarán las solicitudes de divorcio en cuanto vuelvan a trabajar los juzgados”. Precisa que si el divorcio es de común acuerdo se puede trabajar en un convenio si ambas partes llegan a un común acuerdo y puede estar firmado y certificado por un mediador, y cuando regresen a sus actividades normales los Tribunales éste se podrá tramitar con el convenio para que se decrete el trámite.

Si no llegan a un acuerdo, los trámites de divorcio en pausa por COVID, se pueden reunir los documentos para justificar el convenio de divorcio como el acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, todos los comprobantes de gastos (pensión alimenticia), documentos para justificar la custodia y los derechos de visita. Además de los documentos relacionados con bienes, ya sea que el matrimonio se haya celebrado por sociedad conyugal o separación de bienes.

De acuerdo con información proporcionada especialistas en materia familiar consultados por el medio de comunicación MILENIO, será después de que acabe la pandemia cuando se pueda contabilizar si aumentaron o no el número de divorcios a consecuencia de la cuarentena, más sin embargo, lo que si es una realidad es que los conflictos familiares han acrecentado. El abogado en lo familiar Fernando Orozco Sierra, mencionó que el Tribunal Superior de Justicia emitió un comunicado donde se informa que habrá juzgados familiares que estarán en guardia y estarán atendiendo el tema de alimentos y violencia familiar.

“En la disolución del vínculo matrimonial tienen que resolverse tres cuestiones: los alimentos, la guardia y custodia de los hijos y el reparto de los bienes… ¿se han aumentado los divorcios? No, no se han aumentando porque no podemos resolver todavía el matrimonio, sí se han aumentado los conflictos… seguramente después de esto van a incrementar, porque en este momento no podemos decir que se estén presentando más solicitudes, cuando hay hijos, en 95 por ciento de los casos, se requiere la intervención de un órgano jurisdiccional”, señaló.

Explicó que a pesar de la presencia de jueces de guardia, “la disolución del divorcio no se está consumando, porque se requiere la presencia de las partes… estamos frente a un problema social, jurisdiccional, legal, de mucha trascendencia y cuidado. Va a ser muy probablemente, que la disolución del vínculo matrimonial se resuelva a través de un juzgado en línea”.

Añadió que “se esta haciendo un esfuerzo para abrir tribunales electrónicos, por ejemplo, en el Estado de México, para poder solventar algunos procedimientos a distancia a través de un juzgado civil. Existe un antecedente de juzgados en línea, pero para divorcios no existe, porque no estábamos preparados para esto”. Afirmó que el servicio público de impartición de justicia está frente a una crisis, “porque está limitada la condición presencial para un divorcio”.