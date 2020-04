Tras ser acusado de escupir, ex funcionario dice que volverá al trabajo. Tras once días de padecer los síntomas de coronavirus y de la controversia que causó su comportamiento en el hospital Regional Presidente Juárez de los Servicios de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Daniel López Regalado, ex jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2 Istmo, publicó en la página de Facebook de su hermano un mensaje, en el cual recomienda obedecer las restricciones emitidas por los Servicios de Salud.

El ahora ex funcionario y también médico dijo no querer hablar de los comentarios ni de las noticias que circulan en redes sociales sobre el comportamiento que tuvo durante su estancia en dicho hospital del ISSSTE, mismo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) interpuesta por el apoderado jurídico del centro hospitalario, Leonardo Gómez Álvarez, por peligro de contagio a trabajadores y sociedad.

En su mensaje, el ex empleado de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) agradeció las muestras de apoyo que ha tenido a lo largo de estos días de aislamiento, además de expresar que se siente feliz y cumpliendo tres días sin fiebre; también agradeció a las enfermeras que lo atendieron amablemente en el ISSSTE, haciendo su trabajo, así como al director de este hospital.

“Estoy cerrando el ciclo de la enfermedad. Sé que tendré algunas secuelas, pero los síntomas han disminuido, cuesta poco respirar, y será parte de las secuelas, pero tengo atención médica”, comentó López Regalado.

A pesar de la denuncia ante la FGR y la destitución del cargo por parte de los SSO, Daniel López Regalado agradeció al equipo de trabajo de la Jurisdicción Sanitaria de la cual estaba a cargo, y prometió que pronto regresará al trabajo.

Sobre la acusación de personal médico respecto a que López Regalado escupió y tosió en los pasillos, Gonzalo López Cruz, director del hospital del ISSSTE, aseguró que este comportamiento no sucedió.

“Yo quiero aclarar que muchas de las cosas que se han dado en las redes sociales no son ciertas. El paciente nunca escupió a las compañeras enfermeras ni al compañero, tampoco recorrió ningún pasillo del hospital. No tuvo contacto con ningún paciente, los únicos contactos fueron el médico y las enfermeras”, señaló a medios de comunicación.