Urge vacuna vs coronavirus: Gutiérrez Müller llama a ONU y OMS. La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller hizo hoy un urgente llamado a los expertos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a redoblar esfuerzos para crear una vacuna contra el coronavirus en el menor tiempo posible.

Esto lo llevó a cabo a través de su cuenta de Twitter, la escritora y profesora universitaria, también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay que hacer un esfuerzo “inaudito y colectivo” para tener la vacuna antes de que empiece la segunda temporada, por lo cual la vacuna urge.

“Los expertos en epidemiología repiten que una vacuna contra el #coronavirus no puede estar lista en 6 meses; si bien nos va, en 16 o 24 meses. ¿Por qué no @ONU_es y @WHO hacen un esfuerzo inaudito y colectivo para tenerla antes de que empiece la siguiente temporada? #SalvaVidas”, tuiteó Gutiérrez Müller.”

Escribió que “estamos en el día 67 desde que se detectó el primer caso de #Coronavirus en México”.

Y remató: “Una buena contribución a esta pandemia, si no eres personal de la cadena sanitaria, comienza con información verificada. Pululan noticias falsas y sesgadas. Si tus juicios los sustentas en estas últimas, tendrás una opinión deformada. #LaInformaciónEsPoder #MéxicoSolidario”.

