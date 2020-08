Vacuna contra Covid-19 será gratuita para los mexicanos: AMLO. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) será gratuita y de carácter universal para todos los mexicanos.

Esta mañana el mandatario federal garantizó que la vacuna contra el Covid que se producirá en México será gratuita y será para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedar al final.

“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quien se vacuna o quien no, nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna, no debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna, no se van a quedar al final, ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”.