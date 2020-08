Vacuna rusa contra el coronavirus no debería usarse: López Gatell. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo estar sorprendido ante la noticia de que Rusia tiene lista la vacuna contra el coronavirus (Covid-19).

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se dijo sorprendido ante la noticia sobre la vacuna contra el Covid que tiene lista Rusia, pues mencionó que ni siquiera figuraba en la lista de los países o farmacéuticas que se encontrarán ensayando la Fase 3 de efectividad.

“Definitivamente y esto lo quiero dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3, no se puede, no se debe por razones bioéticas de seguridad y esto en todos los países es un estándar ético de práctica, de seguridad, etcétera, entonces estemos expectantes, vamos a estar viendo eso”.