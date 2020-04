Vagoneros limpian metro de la CDMX. Dado que la circulación ciudadana en la Ciudad de México se ha reducido, las ventas de los vagoneros se han visto muy reducidas, por lo cual, han tenido que buscar otras formas de ganarse la vida en su lugar del trabajo. El escenario son los tubos y asientos de los vagones del metro de la Ciudad de México.

Por lo cual han debido cambiar la venta de todo tipo de artículos de interés general, desde libors para colorear hasta audífonos, medias, dulces, por regalar gel antibacterial y limpiar el Metro con agua, cloro y aromatizante.

“Nuestra venta bajó con la contingencia y los operativos ahora están más fuertes. Por eso ahora limpiamos los vagones del Metro con pino, fabuloso y poquito de cloro. Limpiamos los pasamanos y los asientos todo por una cooperación”, explicó Arturo Aguilar.

Otro de ellos, quien menciona que polícias le robaron su mercancía tras golpearlo, dijo: “me estoy dedicando a esto para generar una moneda por que es la forma en la que me estoy ganando la vida. Nada más les estoy pidiendo una cooperación voluntaria a la gente. Pienso que también esto es algo que debería de hacer el gobierno, pues no están desinfectado los vagones, pero nosotros lo estamos haciendo, ganándonos un peso. Esto que estoy haciendo, yo pienso, no tiene nada de malo, pero aún así nos quieren remitir y llevarnos al Torito, porque las multas están muy elevadas”.

La respuesta por parte de la comunidad usuaria del sistema de transporte colecitivo de la metrópoli ha sido positiva.

“¿Cuanto les puedes dar? Dos, tres o cinco pesos. Lo están haciendo de una buena manera, es mejor a que anden robando a la gente o te pidan por pedir. Así demuestran que lo están haciendo de una manera para sobrevivir”, dijo un usuario en la estación Chabacano de la Línea 2.

