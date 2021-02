(VIDEO) Se desploma avioneta; mueren tres personas en Sinaloa

CDMX.- En la pandemia, los niños han sido uno de los sectores de la sociedad más afectados.

Ignorados, infravalorados, relegados, en duelo, hoy más que nunca sufren en silencio las decisiones de los adultos y las muertes que acaecen a su alrededor: ellos son las víctimas silenciosas del covid.



«Maestra, mi abuelita se murió», se escucha decir a un niño de preescolar, pero la maestra hace como que no escucha, porque son temas que nunca antes habían tenido que manejar con tanta regularidad.

La naturalidad con la que los niños comunican que su abuelita, su abuelito, su tía o sus familiares más inmediatos han fallecido deja fríos a los adultos.

Tal vez es porque de los tres a los cinco años los niños ven a la muerte como algo temporal y reversible, que mañana volverán a ver a la abuelita, que el abuelo se fue al cielo, pero al rato regresa.



Pero no es lo mismo un duelo a los 5, que a los 8, que a los 11 años. Al estrés que evidentemente sienten, aunque lo expresen de formas distintas, hay que agregarle el aislamiento por la pandemia.

A eso también hay que sumarle que no se pueden despedir de sus familiares. Que no hay ritos funerarios de despedida. Que los parques están cerrados, que las escuelas no tienen para cuándo regresar, que las clases en línea se vuelven letárgicas, que muchos no han podido convivir con otros niños en MESES.



Por todos estos motivos es importante contar con mecanismos que permitan transitar por un duelo sano, acompañado y amoroso para evitar que se convierta en una experiencia traumática de por vida. Y sí, es un tema difícil de manejar, pero que debe afrontarse.

No hacerlo tiene mayores repercusiones. El consejo es siempre hacerlo con amor, sinceridad y sencillez. Porque es un ciclo que se repetirá y en nosotros está la clave para que sepan manejarlo de la mejor forma.



Cómo acompañar a los niños en su dueloAl «maestra, se murió mi abuelita», tres niños más se sumaron. «También el mío, miss», «la mía también», «a mi papá le dio covid, maestra».



Al estrés que genera tener familiares enfermos y hasta algunos difuntos se agrega la incapacidad para expresarse de manera efectiva, sobre todo a edades tempranas, lo que no quita que estén en proceso de duelo.¿Cómo se manifiesta el dueño en los niños?

Con irritabilidad, no querer estar a solas, desobediencia, regresiones, como volver a mojar la cama, chuparse el dedo, dormir con los padres, berrinches, intolerancia, bloqueos…Aunque cada niño reacciona diferente a un duelo, siempre lo están viviendo. Muchos no lo manifestarán de la forma «común» o esperada, pero de alguna u otra forma la tristeza saldrá, por eso es importante acompañarlos en su duelo



¿Cómo afrontar el duelo con mis hijos?Aquí algunas recomendaciones de la psicóloga Isabel Calonge, profesora e Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, para acompañarlos en el proceso de duelo:

No los apartes de la realidad. Sé honesto explicando de manera sencilla y sincera.



Diles lo más pronto la noticia, antes que se enteren de formas no aptas.



Explícales cómo ocurrió la muerte de forma sencilla, sin descripciones detalladas, y pídeles que te pregunten cosas.



Permite que participen en ritos fúnebres de acuerdo con su edad. Ahora en pandemia es importante que haya alguno para ayudarles a cerrar ese ciclo.



Deja que expresen lo que sienten para que vivan de forma adecuada el duelo. Tal vez no lo saquen todo de golpe.

Mantén hábitos y horarios en la casa para darle estructura a su vida.



Obsérvalos: pon atención si dejan de comer, si lloran durante periodos prolongados, si pierden el interés en los amigos o los juegos, si se cortan el cabello, si se lastiman, si no duermen bien, si baja su rendimiento escolar, y acude con un especialista.

Si no sabes cómo actuar (nadie lo sabemos, en realidad), lo más importante es que durante su proceso de duelo se sientan acompañados y seguros.

Si tienes las posibilidades, pide ayuda a un psicólogo infantil.

EXCELSIOR