¡Vil Estafa! Familia compra tanque de oxígeno y reciben uno de helio

Silao. – A raíz del aumento de los casos de covid, los tanques de oxígeno han ido escaseando por la gran demanda de los afectados por el mortal virus. A causa de la búsqueda de estos, la, renta y venta de los tanques de oxígeno se está llevando a cabo por medio de empresas y particulares.

Lamentablemente, las estafas están a la orden del día, y es que, gran cantidad de personas a través de redes sociales, se hacen pasar por vendedores de tanques de oxígeno y a final de cuentas mienten respecto a su identidad, hacen que se les deposite la cantidad y después de ello desaparecen o entregan un producto erróneo.

El caso de Carmen Torres es uno de tantos casos, y es que, tras el deterioro de salud de su madre, la familia tuvo que buscar un tanque de oxígeno por cualquier medio. En grupos de compra-venta en redes sociales, un integrante de la familia contactó al vendedor del supuesto tanque de oxígeno.

A causa de la urgencia por conseguir un tanque, decidieron viajar de inmediato al municipio de Silao para realizar la compra. El precio acordado por el tanque de oxígeno fue de 6 mil pesos.

En el momento en que la familia buscó rellenar el tanque que acababan de adquirir, es que se dieron cuenta de que habían sido vilmente estafados, en verdad se trataba de un tanque de helio.

“Resulta ser que cuando van a Silao por él y van a rellenarlo, se dieron cuenta que no era de oxígeno, era de gas helio, de gas para los globos.»



La familia pensó que había sido un error del vendedor, por lo que quisieron contactarlo para recuperar su dinero. Hasta el momento, la persona no ha respondido llamadas ni mensajes, y no aparece en redes sociales.